Miljardäri dieet: niimoodi kinnitab kõhtu maailma rikkaim mees Elon Musk

Suurem osa teabest Muski toidu- ja joogieelistuste kohta pärineb tema postitustest platvormil X (endine Twitter). 2024. aastal säutsus Musk, et steigist, munadest ja kohvist koosnev hommikusöök on tõeline energialaks. Kuigi ta joob meelsasti kohvi, pole ta suurem late fänn. «Late on täiskasvanute ettekääne tellida sooja piima, nii et nad ei kõla nagu tited,» on ta öelnud.