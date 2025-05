DNA-test purustas kaks perekonda: igatsen last, keda kuus aastat armastasin

Kui Ruth Cieza poja sünnist oli möödas kuus aastat, otsustas ta teha DNA-testi, et anda sisse ametlik käik lapse elatise saamiseks. Ta ei osanud uneski arvata, et sellest lihtsast sammust koorub välja laastav tõde. Selgus, et laps, keda ta sünnist saati kasvatas, ei olnud bioloogiliselt tema ega tema ekskaasa oma.