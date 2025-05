Kummaline asi, mida Z-generatsiooni noored võivad esimesel tööpäeval teha

​2025. aasta CV Geniuse tööuuring näitas, et iga kolmas Z-generatsiooni (sündinud 1995–2012) esindaja Suurbritannias on tunnistanud, et on töö vastu võtnud, kuid jätnud esimesel päeval kohale minemata. Sama tegi ka iga neljas Y-põlvkonna esindaja (snd 1980–2000). Võrdluseks: vaid 11 protsenti X-generatsiooni esindajatest (snd 1965–1980) ja 7 protsenti beebibuumeritest (snd 1946–1964) on midagi taolist kunagi teinud.