Lihtne harjumus, mis võib elu lausa 11 aasta võrra pikendada

Real Simple kirjutab hiljutisest Briti spordimeditsiini ajakirjas avaldatud uuringust , milles selgus, et igapäevane kõndimine võib märgatavalt eluiga pikendada. Uuringu autorid leidsid, et üle 40-aastased inimesed, kes liigutavad end aktiivselt, näiteks kõnnivad regulaarselt, võivad oma elu pikendada keskmiselt 5,3 aasta võrra.

Veelgi märkimisväärsem on see, et madalaima liikumisaktiivsusega inimeste puhul võib eluiga pikeneda kuni 11 aasta võrra, kui nad oma igapäevast kõndimisaega umbes kahe tunni võrra pikendavad.