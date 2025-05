44-aastane naine avastas pulmaööl, et haruldase seisundi tõttu pole armatsemine võimalik

Pärast arsti külastamist selgus, et Sarah'l on mikroperforeeritud neitsinahk – haruldane anatoomiline anomaalia, kus neitsinahk on ebatavaliselt paks ja läbimatu, jättes vaid mikroskoopilise ava. Sellise seisundi korral on seksuaalvahekord loomulikul viisil praktiliselt võimatu, ning olukord vajab kirurgilist sekkumist.