Birgit Sarrap: oleme Indrekuga erinevad inimesed

«Kui minu lapsed sündisid, ei osanud ma oodata seda suurt armastuse tunnet. Ma polnud varem sellist tunnet tundnud. See on kõige ilusam tunne maailmas – saada emaks. See on ilus ja tänuväärne,» rääkis Birgit emakssaamise rõõmudest.

«Olin 25-aastane, kui sündis esimene laps. Oma nooruses ja uljuses ei kartnudki ma midagi. Oli küll magamata öid ning oli raske. Mõtlesin, et kuidas hakkama saan, aga ma sain – aitavad emainstinktid. Minu armas abikaasa on mind palju aidanud. Samuti meie vanemad ja laste neli tädi,» lausus Birgit.

«Minu tutvusringkonnas on väga palju tublisid mehi ja isasid,» märkis Birgit. «Oma lapsepõlvest mäletan isasid, kes olid tööl, aga emad hoolitsesid laste eest. Samasugune oli ka minu isa. Mida aeg edasi, seda suuremat side tunnen oma isaga. Minu abikaasa Indrek on aga teinud meie lastega kõike alates sellest, kui nad olid alles pisikesed beebid. Samas olen kohanud ka emasid, kes ei taha mehi väga lastega tegelema lasta. Mina mõtlesin, et las kõik tegelevad – nii Indrek kui meie vanemad.»

«Tuleb leida positiivne ellusuhtumine endas üles,» rõhutab Birgit. «Inimesed minu ümber on mind palju aidanud. Püüan hoida oma tassi rohkem täis kui tühjana.»