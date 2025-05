Eelmisel nädalal kinnitas politsei, et Katelynn, Jaelan ja nende poeg Preston sattusid traagilisse autoõnnetusse. Preston – keda tunti enim kui viraalset TikToki tähte nimega Okay Baby – hukkus õnnetuses, samal ajal kui tema vanemad said tõsiseid vigastusi, vahendab Unilad.