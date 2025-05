Mees tühistas pulmad, kui tuleviku kindlustamisest rääkides koorus välja inetu saladus

Mees rääkis Redditis avameelselt, et oli oma kallimaga juba üle kolme aasta kihlatud ja lootis rajada ühist, stabiilset tulevikku. «Kui ma tõin jutuks abieluvaralepingu, et kaitsta meid mõlemat, hakkas kõik allamäge minema,» kirjutas ta. «Ta ütles, et see on solvav ja tekitab temas tunde nagu ma juba planeeriksin lahutust.»