FOTOD Madonna ilmus Met Galale naturaalselt särava näoga ja näitas uut kallimat

Popikoon Madonna tekitas hiljutisel Met Galalt suurt furoori, kuid mitte julge esinemisega, vaid hoopis oma välimuse ja kaaslasega. Fännid ja kõmumeedia spekuleerivad üksmeelselt, et lauljatar on lasknud tõenäoliselt oma varasemad täitesüstid lahustada ja kiidavad, et staat näeb välja nii värske, särav ja loomulik.