Vürtsitüdruk Geri Halliwell kannab avalikkuses ainult üht värvi – ja põhjus on üllatav

Kui sulle on viimasel ajal jäänud silma mõni pilt Geri Halliwell-Hornerist, siis kas ta on olnud riietatud valgesse? Tõenäoliselt küll, sest valge on ainus värv, mida endine Spice Girlsi lauljatar on viimase kuue aasta jooksul avalikkuse ees kandnud.