VIDEO Lady Gaga purustas uskumatu rekordi – ükski teine naisartist pole seda varem teinud

Popstaar Lady Gaga tegi 3. mail muusikaajalugu, kui andis Rio de Janeiros tasuta kontserdi, meelitades kuulsasse Copacabana randa kokku hinnanguliselt 2,5 miljonit inimest. Tegemist on suurima publiku arvuga, mille ees lauljatar oma karjääri jooksul esinenud on – ja ühtlasi suurima rahvahulgaga, kes on kunagi ühe naissoost artisti kontserdil osalenud.