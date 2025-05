Seksijärgne amps paljastab su iseloomu kohta rohkem, kui sa arvatagi oskad

Olgu sul isu jäätise, Laysi krõpsude või pannkookide järele, just see esimene isu pärast seksi valgustab sinu sügavamat olemust. Ja see pole mingi nali! Suhteekspert Nicole Moore kinnitas, et see, mille järele sa pärast seksi haarad, annab aimu sellest, kust sa leiad lohutust ja rõõmu: «Inimesed on pärast seksi sageli kõige lõdvestunumas ja autentsemas seisundis, mistõttu kerkib esile nende tõeline olemus.»