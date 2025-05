USAs tegutsev vahatamisspetsialist Rachel Johnson rõhutab, et vahetult enne vahatamist seksimine on üks suurimaid vigu. «Kui olete enne vahatamist seksuaalselt aktiivne, siis on väga tõenäoline, et me saame sellest aru,» ütles Johnson oma TikTokis, kus tema video on kogunud juba üle 38 miljoni vaatamise, vahendab Daily Mail.