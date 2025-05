5 juuksevärvi, mis keeravad silmapilkselt ajaratta tagasi

Heledamad salgud näo ümber püüavad pilku ja toovad esile silmad, põsesarnad ning lõuajoone – just need elemendid, mis annavad näole noorema ilme.

Soe brünett on ajatu ja elegantne juuksevärv. Nooruslikuma tulemuse jaoks ära oma loomulikust juuksevärvist kaugele kaldu. Tooni juukseid heledamaks kahe-kolme tooni võrra, et tuua esile olemasolevad soojad alatoonid.

See värv on ideaalne kompromiss blondi ja brüneti vahel. Toon pakub kerget muutust ja sobib suurepäraselt loomulikult lokkis juustele, tuues esile nende elujõu ning struktuuri.

See värv on pehme ja peegeldab valgust, luues kuldsete ja punakate alatoonidega luksusliku, kuid kantava tooni. Erinevalt erepunastest on see toon soojem ja mitmekülgsem, sobides hästi igapäevaseks kandmiseks.