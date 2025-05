Meghan Markle’i südantsoojendav rituaal lastele võlub kaasaegseid vanemaid

Meghan Markle on taas pälvinud tähelepanu – seekord mitte kuningliku staatuse, vaid hoopis sooja ja isikliku lapsevanemarolliga. Sussexi hertsoginna jagas hiljutises taskuhäälingus, et on loonud oma lastele igapäevase rituaali, mis peegeldab tänapäevast, tähelepanelikku lapsevanemlust.