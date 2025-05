Pole saladus, et silmad on hinge peegel – ja kulmud on nende raam. Meie välimus jutustab palju me isiksuse kohta juba enne, kui me suu avame – ja vastupidi, isiksus mõjutab, kuidas me ennast näitame. Seega pole üllatav, et meie näojooned peegeldavad meie sisemaailma. Allpool on kirjas, mida kulmud sinu kohta avaldavad.