Tütar rääkis kogemata välja Bill Gatesi seni avaldamata terviseseisundi

Noor Stanfordi üliõpilane, kes tegutseb ka moemaailmas, rääkis saates lõbusatest hetkedest, mil ta poiss-sõbrad on esimest korda tema kuulsa isaga kohtunud. «See võib olla nende jaoks hirmutav kogemus, aga minu jaoks naljakas, sest mu isa on sotsiaalselt üsna kohmakas,» sõnas ta.

Just selle jutu sees tegi ta ootamatu kommentaari: «Nagu ta varem ütles, on tal Aspergeri sündroom. Seega, minu jaoks on see lihtsalt naljakas.» Kuigi Gates pole seda diagnoosi ise kinnitanud, on ta varem viidanud, et teda võidaks tänapäeval hinnata mõne autismispektri häire alusel.