Kuningas Charles jagas esimest korda avalikult oma isiklikku kogemust vähiga

Kuningas tänas külalisi nende töö eest ja juhtides tähelepanu sellele, et Ühendkuningriigis diagnoositakse iga päev üle 1000 uue vähijuhtumi. Ta tunnistas, et vähidiagnoos võib olla hirmutav, kuid rõhutas inimliku sideme ja toetuse olulisust: «Olles ise üks sellest statistikast, võin kinnitada, et see võib olla ka kogemus, mis toob teravalt esile inimkonna parimad küljed.»