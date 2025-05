Glamuur, punased vaibad ja luksuslik elustiil – võiks ju arvata, et staarid on alati laitmatult sätitud ja lõhnavad nagu värsked roosiõied. Ent mõned kuulsused on paljastanud, et nad võivad suhtuda hügieeni pigem lohakalt. Heidame allpool pilgu peale!