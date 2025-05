Surnuks tunnistatud naine ärkas teel matusebüroosse ellu

Hispaanias Mallorca haiglas kuulutati surnuks naine. Töötajate ehmatuseks selgus tema transportimisel matusebüroosse, et naine on tegelikult veel elus, vahendab Daily Mail .

Töötajad said šoki, kui avastasid, et pensionäril on pulss ja ta liigutab isegi sõrmi. Palma linnas asuva Son Valenti matusebüroo parameedikud kinnitasid naise elusolekut ja viisid ta Juan March de Buñoli haiglasse.