Christina Applegate'i tabas raske kaotus: olen esimest korda tõelises leinas

Christina Applegate, kes esimesena mängis ennast vaatajate südametesse telesarjas «Tuvikesed», avaldades kurva oma taskuhäälingusaates «​MeSsy» , mida ta juhib koos Jamie-Lynn Sigleriga. 53-aastane Applegate puhkes salvestuse ajal pisaratesse, tunnistades, et see on esimene kord, kui ta tõeliselt leinas. «Ma ei olnud endale veel lubanud seda tunnet. Liiga hõivatud erinevate asjadega,» ütles ta saates, kus külaliseks oli näitlejanna JoAnna Garcia Swisher. ​

Kuigi perekond oli teadlik, et isa tervis halveneb, ei muutnud see kaotust kergemaks. «Kas see on vabandus mitte tunda? Sest sa tead, et keegi lahkub?», mõtiskles Applegate. ​