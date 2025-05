Charlesi julge kommentaar näitlejanna jalgade kohta sundis Camilla ühiselt õhtusöögilt lahkuma

Juhtum leidis aset 2017. aastal pärast seda, kui toonane Walesi prints Charles oli vaadanud Norrise etteastet West Endi lavastuses The Chiltern Hundreds. Norrise sõnul tuli prints tema juurde, surus kätt ja ütles: «Sul on väga seksikad jalad.» Näitlejanna meenutas juhtumit taskuhäälingus Chicken Soap for the Soul, mida juhib Doctors’i staar Elisabeth Dermot Walsh.