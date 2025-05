Kui oled kunagi olnud pikas suhtes, mis lõpuks lagunes, tunned tõenäoliselt ära tüüpilised märgid: emotsionaalne eemaldumine, vähenenud suhtlus, kahanenud intiimsus. Need märgid on sageli selged ja äratuntavad ning õigel ajal reageerides on võimalik suhet veel päästa.