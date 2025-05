Ära alahinda suuhaavandit – Jessica lugu tõestab, et võib olla tõsisem probleem

Kõik algas möödunud aasta mais, kui ta märkas keele all väikest valulikku kohta. «Ma olin väsinud ja tööga hõivatud, arvasin, et keha annab lihtsalt märku,» meenutab noor hooldustöötaja. Haav püsis, muutus punaseks ja selle ümber tekkisid valged muhud. Valu süvenes nii palju, et isegi haigutamine või söömine tõi vahel pisarad silma, vahendab Daily Mail.