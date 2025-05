34-aastane James Smith ja 23-aastane Angel Talbert Gassaway linnast on süüdistatavad oma neljakuuse lapse mõrvas pärast seda, kui lahkamisaruanne näitas, et lapse organismis oli surmav kogus alkoholi.

2024. aasta 16. novembri varahommikul avastas Smith, et laps on voodis, nägu vastu madratsit ja ei hinga. Smith käskis Talbertil helistada hädaabinumbrile 911, samal ajal kui ta püüdis last edutult elustada, teatas politsei. Lapse nägu oli olnud kahvatu.