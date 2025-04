Uuring: mehed, täpselt nii tihti peaksite olema vahekorras, et vältida infarkti

Mitmed uuringud on näidanud, et mehed, kes on seksuaalselt aktiivsed vähemalt kaks korda nädalas, võivad kogeda kuni 45 protsenti väiksemat riski haigestuda südamehaigustesse võrreldes nendega, kes seksivad harvemini. Näiteks avaldati ajakirjas American Journal of Cardiology uuring, milles leiti otsene seos seksuaalse aktiivsuse sageduse ja südame-veresoonkonna haiguste väiksema esinemise vahel.