VIDEO Hollywoodi näitlejanna teeb filmivõtetel pöörasemaid trikke kui Tom Cruise ise

Näitlejanna Florence Pugh tõestab taas, et on Hollywoodi üks julgeimaid staare. Kui me räägime näitlejatest, kes sooritavad ise oma stseenides keerukaid ja ohtlikke kaskadööritrikke, tuleb tihti esimesena pähe Tom Cruise. Nüüd võib aga julgelt öelda, et Florence Pugh on temaga samal tasemel.