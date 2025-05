VAATA OTSE Emadepäeva konverents küsib: miks pannakse vastutus sündimuse eest vaid naiste õlule?

Tänavune emadepäeva konverents «Kuhu küll kõik mehed jäid?» arutleb, miks pannakse vastutus sündimuse eest vaid naiste õlule, ent unustatakse, kui oluline on seejuures kindel ja toetav partner. Tihtipeale on just perekond see, mis pakub inimestele tuge rasketel aegadel, näiteks sõjaohuga silmitsi seistes, mistõttu on perekonna rollist Eesti ühiskonnas praegu eriti oluline rääkida.