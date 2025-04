Esimene sunnitud isaduse protsess: Poola mees süüdistab endist kallimat ja kliinikut

Skandaali keskmes on mees, kes avastas pärast lahkuminekut, et endine tüdruksõber on temaga lapse saanud. Mehe sõnul kasutati tema bioloogilist materjali ilmselgelt tema teadmata: endine partner oli pärast suhte lõppu lasknud viljatuskliinikus enda emakasse siirdada nende ühise embrüo.