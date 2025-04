Meghan Markle'i ja prints Harry peres algab uus vahva ajajärk. ​Meghan avaldas, et nende viieaastasel pojal prints Archiel logiseb esimene hammas. «See hakkab juhtuma ja ma lihtsalt loodan, et jõuan selleks ajaks koju tagasi!» rääkis ta Lincoln Centeri Jazzi laval särades.

Rääkides emaduse ja karjääri tasakaalustamisest, ütles Meghan, et ärikohustused on küll tähtsad, kuid samaväärselt olulised on ka kodused hetked, just nagu oma lapse esimese hamba välja kukkumine.