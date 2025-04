VIDEO «Ma armastan sind kuni surmani.» 101-aastase mehe liigutav tõotus oma naisele

«Meil on olnud tõesti-tõesti hea abielu – 75 aastat ja rohkemgi veel, kui Jumal lubab,» jagas abikaasa MaryAnn oma mõtteid. Sünnipäevapeol hoidis Anthony naise voodi kõrval seistes tema kätt ja väljendas sügavaid tundeid oma elukaaslase vastu. «Ma armastan sind kogu oma südame ja hingega ning jäängi armastama – kuni surmani,» ütles ta, samal ajal kui MaryAnn talle hellalt naeratas.

Anthony teenis sõjaväes 1940. aastatel, osales Ardennide operatsioonis ja teenis hiljem Münchenis valveteenistuses. «Tegelikult ei ole ma kunagi vanusele mõelnud,» ütles 1924. aastal New Jerseys sündinud Anthony oma sünnipäevapeol. «Seda ma tahan kõigile öelda – ärge keskenduge vanusele. Võtke elu nii, nagu see tuleb.»

Veel viskas ta nalja, et sada sai täis ja nüüd hakkab elu otsast pihta. «Ma olen üheaastane!»

Elu jooksul on Anthony ümber kasvanud armastav pere, kuhu kuuluvad seitse lapselast ning lausa kaheksa lapselapselast, kes kõik kannavad edasi tema elutarkust ja soojust.

«Anthony on tähelepanuväärne inimene, kes teenis oma riiki ühel ajaloo kõige keerulisemal perioodil,» seisis mullu tema 100. sünnipäeva puhul avaldatud pressiteates. Samuti märgiti, et pärast sõjaväeteenistust töötas Anthony autokere ja poritiibade mehaanikuna, vahendab People. «Pärast teenistust on ta elanud sisukat ja rahuldust pakkuvat elu oma pere keskel ning jõudnud verstapostini, milleni vähesed jõuavad – 100. eluaastani.»