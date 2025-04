Kas enne magamistuppa siirdumist oleks vaja raseerija kätte haarata? Värske uuring näitab, et paljude naiste jaoks on vastus jah. Nimelt tunnistas 32 protsenti naistest, et nad väldivad seksi, kui nende jalad on raseerimata. Veelgi enam – üks viiest naisest ütleb seksile ei lihtsalt seetõttu, et ta tunneb end räsituna või pole selleks valmistunud.