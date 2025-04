INSPIREERIV Vaid 15-aastase nooruki leiutis võib päästa miljoneid inimesi kogu maailmas

Tema leiutis põhineb ravimil imikvimood – see on juba kasutusel teatud tüüpi nahavähi, näiteks basaalrakulise kartsinoomi ravis, kuid ainult kreemi kujul. Bekele tuli ideele viia see toimeaine seebi vormi, et muuta ravi odavamaks ja kergemini kättesaadavaks, eriti arengumaades.