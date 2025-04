Ella Reeson pöördus TikToki poole, et dokumenteerida oma dramaatilist põgenemist Itaalia pere kodust, kus ta jõudis vaid paar päeva lapsehoidjana tööl olla. Videos, kus Reeson on selgelt endast väljas, kirjeldab ta oma varahommikust lahkumist järgnevalt: «Ma hiilin oma pererahva majast välja. Kell on 5.43 hommikul. Ma päriselt värisen. See oli kõige hirmutavam asi üldse.»