Kui tahad teada, kas su suhe on karile jooksnud, ära vaata partneri telefoniekraani – vaata talle näkku. Tunnustatud psühholoog ja ühe ulatuslikuma abielu-uuringu juht John Gottman on leidnud, et üks näoilme on kindel märk, et suhe tüürib lõpu poole.