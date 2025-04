Umbes 57 miljonil inimesel üle kogu maailma on dementsus. Kuigi enamik dementsusjuhtumeid diagnoositakse vanematel täiskasvanutel, esineb umbes 7 protsenti juhtumitest alla 65-aastastel inimestel. Tegelik arv võib olla isegi suurem, kuna noores eas alanud dementsust ei tunta sageli piisavalt vara ära. Miks see nii on?