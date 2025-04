Kui kohtud esimest korda päriselus inimesega, kellega oled seni vaid internetis suhelnud, on mitmeid asju, mida esimesel kohtingul kohe tähele panna. Esiteks – kas inimene näeb välja nagu piltidel? Tänapäeva maailmas pole enda kaunimaks-vägevamaks tegemine midagi uut, nii et tasub veenduda, et kohtud ikka selle inimesega, kellega arvasid kohtuvat.