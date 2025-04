Naine peaks olema raskesti loetav pokkerilauas või läbirääkimistel, mitte esimesel kohtingul. Ometi on paljusid naisi just sel ajal keeruline mõista. Kui sa ei ütle otsesõnu välja, mida sa mõtled, siis peab teine tuginema alateadlikele vihjetele. Nii et kui sa tahad oma huvi selgelt välja näidata, tasub vältida teatud alateadlikke käitumismustreid, mis jätavad sinust vale mulje.