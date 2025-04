Norra kroonprintsessi Mette-Mariti 28-aastane poeg arreteeriti esimest korda 4. augustil ning teda on sellest ajast alates süüdistatud mitmetes kuritegudes, sealhulgas rünnakutes ja kahes vägistamises (mida ta eitab), samuti käib tema suhtes uurimine seoses kolme täiendava seksuaalse rünnaku ja muude süütegudega. Saatejuht, keda väidetavalt vägistas Norra tulevase kuninga kasupoeg ajal, mil ta oli teadvuseta, puhkes Marius Borg Høiby šokeerivat käitumist kommenteerides nutma.

Üks neist, kes on avalikult mehe ohvrina välja astunud, on Norra meediategelane Linni Meister, kes osales tema korraldatud lossi keldripeol, kus rünnak väidetavalt aset leidis; väidetavalt on politsei valduses ka videoklipp.