50-aastane näitleja Hilary Swank avaldas oma suurepärase vormi saladuse

50-aastane näitlejanna tunnistab, et tal on privileeg treenida nii, nagu ta soovib, hoides oma külmkappi täidetuna kõrge valgusisaldusega ja piimatoodetevabade toodetega. Hilary paljastas, et kui temast sai esimest korda ema, jäi treening mõneks ajaks tagaplaanile, kuid nüüd on ta taas hoogu sisse saamas, vahendab Daily Mail.