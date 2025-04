Saun on läbi aegade olnud eestlaste jaoks midagi enamat kui lihtsalt ihuharimiseks – see on olnud pühitsemise, puhastumise ja rahu paik. Üha kiireneva elutempo juures on aina enam inimesi hakanud taas väärtustama saunarituaale, mille abil aega maha võtta.