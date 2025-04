Peigmees sai šoki, kui tulevane pruut avaldas oma plaani pulmadeks

Emily oli varem abielus Tyleriga, kes hukkus viis aastat tagasi traagilises autoõnnetuses. Paar abiellus, kui nad olid veel kahekümnendate alguses ja oli kõrvuni armunud. «Ta oli algusest peale oma mineviku suhtes väga avatud ja ma austasin seda. Suhtesse astudes teadsin, et ma pole tema esimene suur armastus – ja olin sellega rahul. Enamasti olen siiani,» selgitas mees.

«Aastate jooksul olen teda leinas toetanud – aastapäevadel ja ootamatute kurbusehoogude ajal.» Ta lisas, et Emily külastab siiani Tyleri hauda tema sünnipäeval ja tal on kapis karbitäis tema asju – mida mees kunagi puutunud pole. Ent kui Emily jagas oma plaani kanda nende pulmas Tyleri abielusõrmust kaelas, et talle niimoodi austust avaldada, jäi tulevane peigmees sõnatuks.