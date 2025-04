SUPERVÕIME Just selle järgi saavad naised kohe eos aru, kas sõprusest tuleb midagi välja või mitte

«Inimesed tajuvad palju, kui nad kellegagi silmast silma kohtuvad. Aga lõhn — mida tajutakse mingil tasandil, kuigi tõenäoliselt mitte teadlikult — ennustab, kas sulle hakkab see inimene meeldima või mitte,» ütles uuringu autor, Cornelli ülikooli teadlane Vivian Zayas, kirjutab Phys.org. Uuring, mis avaldati ajakirjas Scientific Reports, leidis, et inimese loomulik lõhn — segunenuna deodorantide, parfüümide ja isegi söögilõhnadega — võib olla nähtamatu näitaja sellest, kas ning milliseks võivad kujuneda meie sõprussuhted. Ja meie ninad ei aita meid ainult esmamulje loomisel — nad arenevad koos sellega, kuidas me oma parima sõbraga tuttavamaks saame.