Meghan Markle’i kolm sõna printsess Catherine’i kohta näitavad, kui palju on nende suhe aastatega muutunud

Kui Meghan Markle 2017. aastal BBC intervjuus oma tulevasest perest rääkis, kõlas tema suust lühike, ent soe kommentaar printsess Catherine’i kohta: «Ta on imeline.» Tol hetkel tundus, et suhe kahe kuningliku naise vahel on sõbralik ja lootustandev. Nüüd, kaheksa aastat hiljem, on asjalood aga pisut teistsugused.