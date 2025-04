Riia Fashion Week kuulutas - läheb suuremaks pulmaralliks. Arvate, et keegi enam ei viitsi abiellumisega jännata ja elatakse niisama koos? Aga ei! Ebaturvalises maailmas igatsetakse midagi kaitsvat ja kindlat, mida sõlmitud abielu kõige romantilisemal viisil pakub. Pruut on inimene ja iga inimene on erinev, nii rõhutab unikaalsust ka pruudirüü. Pulmateemade esilekerkimise taga näen laimet pilti - lootust. Ja lootus on alati süütu. Miks muidu üldse abieluranda purjetada, kui ei ole lootust oma sadamasse jõuda.