EHMATAV Kui inimese loodu teatab: «Ma ei räägi inimkeelt!» Mis sel päeval juhtub?

Moemaailm on tundlik lakmuspaber, mis näitab ühiskonna seisu. Ja mitte tänast, ka homset! Oska vaid märke lugeda ning tead, millised hoovad meie maailma homme juhtima hakkavad. Eestile lähimal rahvusvahelise kaaluga moesündmusel, Riia moenädalal joonistusid välja selged suunad ja sõnumid. Mida see meile ütleb? Merit Boeijkens käis kohapeal ning vahendab muljeid.

Maailm, milles täna elame, on täis ootamatusi ja ebaturvalisust. Põgenemine reaalsusest on üks viis pingega toime tulla. Aga kas see viis meid ka aitab? Või jätab see meid elus passiivsesse rolli ja diivanile laisklema pelgalt selleks, et tehisintellekt saaks turvaliselt ja võitluseta üle võtta?