ETTEVAATUST Tsingipuudus paneb põõna voodirõõmudele

Tsingipuudus võib põhjustada mitmeid ebameeldivaid sümptomeid, nagu kõhulahtisus, juuste hõrenemine, rabedad küüned, vähe energiat ja isutus. Meeste tervise spetsialist Justin Houman ütles, et tsingipuudus võib meestel avalduda ka seksuaaltervise probleemidena. Tsink on hädavajalik testosterooni tootmiseks, mistõttu selle puudus võib viia testosteroonitaseme languseni. Lisaks vähesele seksiisule võib see väljenduda erektsioonihäirete ja isegi viljakusprobleemidena. Samuti võivad tsingivaegusega mehed olla väsinud ja tujukad, mis samuti mõjutab kaudselt seksiisu ja voodielu.