Need vürtsid on dünaamiline duo, mis paneb kaalu kolinaga kukkuma

Kurkum sisaldab toimeainet kurkumiini, mis on pälvinud teadlaste huvi just kehakaalu reguleerimise kontekstis. 2022. aastal avaldatud ülevaates ajakirjas International Journal of Molecular Sciences käsitleti kurkumiini mõju ainevahetusele nii loomadel kui inimestel. Tulemused viitavad sellele, et kurkumiin toetab kaloripõletust ja ainevahetust, samuti takistab rasvarakkude arengut.