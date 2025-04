Meeleolukõikumised, valulikud krambid, nahaprobleemid, puhitus, söömahood, väsimus, unehäired, enda maailma koledaimaks pidamine, null seksiisu – või kõik eelmainitud sümptomid korraga. Tõsi on see, et menstruatsioon võib mõnikord olla raske.

Huvitaval kombel märgivad paljud menstruatsiooni kogevad inimesed, et just tsükli teine päev on kõige hullem. Ja see pole sugugi mingi vananaistejutt – terviseeksperdid on nüüdseks kinnitanud, miks see päev võib eriti jõhker olla.