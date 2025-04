Astu koduste vahenditega punaste silmade vastu!

Kõige hullem punaste, verd täis silmadega ärkamise juures ei ole mitte see, et need annavad kohe haiglase või pohmellise välimuse. Hulga tülikam on, et sageli kaasneb sügelus (nt allergia või ärrituse korral) või peavalu – eriti siis, kui eelmisel õhtul sai liialdatud veiniga.